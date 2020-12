Coronavirus, focolaio in rsa a Rutigliano, 65 positivi

Un focolaio di contagi Covid è stato accertato nella Rsa «Suglia Passeri» di Rutigliano (Bari), dove sono risultati 65 positivi, 44 anziani e 21 operatori. Lo rende noto in una diretta Facebook il sindaco Giuseppe Valenzano. «E' una notizia - dice - che mi riempie di tristezza, è una situazione difficile e complicata che stiamo cercando di affrontare con la Asl». Nei giorni scorsi a Rutigliano era stato accertato un focolaio in un’altra struttura per anziani, la Asp (Azienda pubblica di Servizi alla Persona) «Monte dei Poveri», con 11 contagi, tra ospiti e personale.