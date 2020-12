Coronavirus, a Noicattaro scuole e asili restano chiusi fino a Natale

In tutte le scuole di Noicattaro (Bari), comprese quelle dell’infanzia e gli asili nido, resterà sospesa la didattica in presenza fino al 22 dicembre. Lo ha stabilito il sindaco Raimondo Innamorato che ha prorogato di dieci giorni il provvedimento del 2 dicembre che aveva validità fino ad oggi, "Gli effetti del focolaio che ha determinato la precedente ordinanza seppur ridotti sono ancora in essere», si legge nel testo. L’ordinanza ricorda anche i dati dei contagi dai Covid nella città, 170 rispetto ai 290 di dieci giorni fa, «grazie anche ai provvedimenti limitativi con restrizioni sulla mobilità delle persone».

Per questo, «le evidenze scientifiche ancora in essere (anche se in miglioramento) - spiega il sindaco - il parere del medico competente, e il particolare e prossimo periodo natalizio (critico per ripercussioni famigliari) hanno fatto propendere per l’emissione del provvedimento di breve proroga». L’ordinanza prevede la deroga per gli alunni con bisogni educativi speciali che hanno difficoltà a svolgere la didattica a distanza.