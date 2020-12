Covid 19 Puglia, l'esodo degli infermieri: in mille passati da Rsa ad Asl

BARI - Da giugno a dicembre circa 1000 infermieri sono passati dalle Rsa o Rssa alle Asl pugliesi, lasciando buchi nelle piante organiche delle strutture private. Il dato è emerso durante la riunione che si è svolta in videoconferenza oggi pomeriggio tra le associazioni dei gestori delle Rsa e la Regione Puglia. Per far fronte all’emergenza coronavirus, le sei Asl pugliesi hanno assunto quasi 1.200 infermieri ma quasi tutti lavoravano alle dipendenze delle Rsa, che non sempre sono riusciti a rimpiazzare i professionisti che hanno lasciato il posto di lavoro.

«Questo ha provocato una carenza media di 2-3 unità» in ogni Rsa, si legge nel documento di sintesi della riunione. "Considerato che le strutture complessivamente sono circa 150 - è scritto - possiamo desumere una carenza complessiva di circa 500 unità». I gestori privati chiedono che «nei futuri bandi" delle Asl «si precisi che gli infermieri che negli 2 mesi hanno prestato servizio alle dipendenze di strutture socio-sanitarie-assistenziali private, assumendo l’incarico in Asl restino, per tutta la durata del periodo emergenziale, presso le strutture di origine».