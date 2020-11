Covid Locorotondo, secondo decesso tra i contagiati in una rsa

Nella Rsa Domus Sancta Familia di Locorotondo, in provincia di Bari, è morto un anziano risultato positivo al Covid. Si tratta del secondo decesso tra gli ospiti della struttura in cui è stato scoperto un focolaio di coronavirus con 36 contagi, di cui 7 operatori. Il sindaco Antonio Bufano ha comunicato il decesso esprimendo ai familiari e conoscenti le sue «più sentite condoglianze e quelle di tutta l’Amministrazione comunale. Al personale e ai medici che continuano a lavorare giorno e notte per garantire la massima tutela di tutti i presenti nella struttura, va il mio grazie», aggiunge il primo cittadino di Locorotondo.