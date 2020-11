Ruvo di Puglia, focolaio Covid in una rsa: 21 pazienti e 5 operatori contagiati

Un focolaio di coronavirus è stato accertato nella Rsa «Maria Maddalena Spada» di Ruvo di Puglia (Bari), dove sono risultate positive 26 persone, 21 anziani ospiti e 5 operatori. Ne dà notizia in una diretta Facebook il sindaco Pasquale Chieco. Il primo cittadino ha spiegato che i contagi sono stati accertati nell’ambito di uno dei periodici screening sul personale che ha dato i primi 5 esiti positivi. Così sono stati eseguiti a tappeto i tamponi sugli ospiti e 21 sono risultati positivi. «Tutti gli anziani contagiati - rassicura il sindaco Chieco - non manifestano situazioni preoccupanti legate al covid e sono in queste ore particolarmente monitorati».