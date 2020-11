San Giovanni Rotondo, riaprono in ospedale alloggi per operatori sanitari

SAN GIOVANNI ROTONDO - Riapre a San Giovanni Rotondo, «Una casa nella Casa», l’alloggio temporaneo per gli operatori sanitari di area COVID dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza.

Si tratta della struttura ricettiva aperta, già a marzo, nel corso della prima ondata Covid, per tutelare le famiglie di quei professionisti che, per prudenza, non hanno modo di isolarsi, nelle proprie abitazioni, dai familiari, per tenerli il più possibile al sicuro.

«Una casa nella Casa» mette a disposizione di chi ne farà richiesta i 15 alloggi di «Casa San Francesco», una struttura ricettiva a poche centinaia di metri dall’Ospedale voluto da padre Pio.