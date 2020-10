Emergenza Covid, Lopalco: «La Puglia non è in fase 4, il virus è sotto controllo»

BARI - «in alcune regioni del Nord o al Sud, in Campania ad esempio, il virus sta circolando senza controllo mentre in altre regioni la situazione è un pò più sotto controllo come in Puglia. Il governo credo che presto prenderà una decisione su come agire sui territori che si trovano nella fase 4, dove il virus è fuori controllo, e la Puglia non è tra queste regioni».

Lo ha detto l’epidemiologo Pierluigi Lopalco, assessore regionale alla sanità in Puglia. «Il mio appello ai cittadini - ha aggiunto - è di comportarsi autonomamente come se fossero in lockdown: cerchiamo di incontrare solo e soltanto quelle persone che è necessario incontrare per motivi familiari o di lavoro, tutto il resto degli incontri, dell’attività sociale, in questo momento la dobbiamo dimenticare, se riusciamo a regolarci e ad essere prudenti in questa maniera è probabile che possiamo evitare lockdown generalizzati».

TAMPONI RAPIDI - «Stiamo cercando con i pediatri e la medicina territoriale di accelerare la distribuzione dei tamponi rapidi, distribuzione che abbiamo già iniziato» in Puglia. Lo ha dichiarato in una intervista a Radionorba Notizie l’epidemiologo Pierluigi Lopalco, assessore regionale alla sanità.

«Si tratta di tecnologia nuova - ha detto - macchine in distribuzione da poco. Finchè non si distribuiscono passeranno dei giorni». I tamponi rapidi in Puglia verranno utilizzati principalmente nelle scuole.