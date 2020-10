Bari, docente del Flacco positiva al Covid: liceo chiuso «fino a nuova comunicazione»

BARI - Il liceo classico Flacco di Bari da oggi resterà chiuso, «fino a nuova comunicazione», su disposizione della dirigente scolastica Rosaria Clelia Gioncada, l'avviso è stato pubblicato anche sul sito della scuola.

Un provvedimento preso per cautela dopo la comunicazione della positività al Covid-19 di una docente. La professoressa era già assente da diversi giorni, però per precauzione è stato deciso di attivare la didattica a distanza per tutte le classi.