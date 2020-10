Coronavirus, positivo il cantautore tarantino Renzo Rubino

TARANTO - «Ho sempre avuto paura del Covid ed ho cercato di fare del mio meglio per aggirarlo ma non è bastato. Se pensate di essere attenti siatelo di più. Ferrati con chi vi sta vicino». Con un post su Facebook il cantautore Renzo Rubino, originario di Martina Franca (Taranto), ha annunciato di essere risultato positivo al tampone. L’artista ha condiviso una foto che lo ritrae «a pieni polmoni - scrive - nella campagna. Un traguardo tanto semplice da raggiungere. Eppure adesso mi è impossibile». «La determinazione - ha aggiunto - è la chiave. Poi non posso pensare di vivere senza il gin tonic con gli amici, perciò diamoci una mano».