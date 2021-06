Solaika Marrocco, la chef salentina ospite di Play Mag, su RaiPlay

Musica e buon cibo sono i principali fili conduttori della prossima puntata di PlayMag, il magazine di RaiPlay dedicato allo spettacolo e pensato prevalentemente per i millennials. Al nuovo episodio, dal 9 giugno sulla piattaforma della Rai, parteciperà anche Francesco Sarcina, frontman della band musicale “Le Vibrazioni”, che a Livio Beshir conduttore di PlayMag racconterà la sua vita artistica e personale, riassunta anche nel suo libro “Nel mezzo”, pubblicato lo scorso febbraio.

Ma la nona puntata andrà anche alla scoperta dei sapori, in particolare quelli della terra pugliese, con l’intervista alla chef salentina Solaika Marrocco, astro nascente della ristorazione, che quest’anno ha partecipato a Masterchef, in qualità di ospite. Ad intervistarla Nicole Rossi che ci aiuterà a conoscere meglio la giovanissima eccellenza, premiata dal Gambero Rosso come miglior chef emergente 2020 ed inserita fra i migliori 30 chef under 30.

Tra i protagonisti della puntata anche il giornalista Carlo Massarini, indimenticabile “Mister Fantasy”, il miglior viaggio musicale mai concepito e trasmesso da Rai. Infine l’artista Jago e i protagonisti del film “Tutti per Uma”. Il programma chiuderà, come sempre, sulle note di “Tattica”di Fulminacci.

Nella nuova edizione di PlayMag viene presentato lo spettacolo in tutte le sue forme: cinema, serie tv e fiction italiana, musica, fotografia, teatro, moda e molto altro, con ospiti ed interviste in esclusiva. Tutte le puntate integrali, così come le interviste esclusive, sono sempre disponibili online su RaiPlay. La regia è affidata a Matteo Bini.