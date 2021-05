Tv, le telecamere di Linea Verde arrivano a Venosa

Le telecamere di «Linea verde» - trasmissione in onda su Raiuno - sono da oggi a Narni (Terni) e a Venosa (Potenza): la registrazione della puntata impegnerà la troupe fino al 6 maggio.

La puntata - che andrà in onda su Raiuno il 13 giugno, alle ore 12.20 - avrà come tema «Una gita nella storia» e sarà guidata da Beppe Convertini, Ingrid Muccitelli e Peppone, alla ricerca di tante caratteristiche storiche, agricole e gastronomiche del territorio della «città oraziana».