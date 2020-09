Rutigliano, il giovane Pietro Masotti conquista il pubblico femminile di Raiuno

RUTIGLIANO - Il rutiglianese Pietro Masotti, il bel tenebroso della fiction di Raiuno «Il Paradiso delle signore», ormai è diventato molto popolare presso il pubblico femminile che lo segue con particolare interesse tutti i pomeriggi in onda alle 15,50.

Grazie al successo della precedente stagione televisiva, il giovane attore rutiglianese è stato riconfermato per la stagione 2020-2021 e in opzione anche per quella successiva. Dopo la sospensione delle riprese per il lockdown, Pietro non vedeva l’ora di ricominciare a registrare sul set del «Paradiso», negli studios a Nord di Roma. Infatti dal 30 giugno ha ripreso a lavorare e, se tutto andrà bene, calcherà le scene della fiction fino a fine maggio 2021.

A catturare l’attenzione dei telespettatori e non solo è la love story di Marcello Barbieri (il personaggio interpretato appunto da Masotti) con Roberta Pellegrino, una delle «veneri» (le commesse mannequin) del grande magazzino milanese (Federica De Benedittis), indecisa tra l’amore per il fidanzato Federico e l’attrazione per l’intraprendente barista.

La produzione ovviamente rispetta tutti i protocolli anti Covid. Tecnici, autori e attori devono sottoporsi al tampone ogni 7-10 giorni e alla rilevazione giornaliera della temperatura, oltre al rispetto per il distanziamento sociale.

Il personaggio di Marcello è un ragazzo della provincia bresciana, con un passato burrascoso, che arriva a Milano per stare vicino a sua sorella Angela. Attore talentuoso, 34 anni, un metro e 89 centimetri di altezza, Pietro ha studiato all’Accademia nazionale d’arte drammatica «Silvio D’Amico» di Roma, ha preso parte a diversi lavori teatrali, al varietà «Volami nel cuore», alle serie tv «La squadra» e «Squadra Narcotici» e ai film «Luglio ’80», diretto da Massimo Natale, «20 sigarette», «10 regole per far innamorare» e, ancora, «Rudy Valentino - Divo dei divi» del 2017 di Nico Cirasola in cui interpreta il ruolo del mitico latin lover di Castellaneta che sfondò a Hollywood.

Tra le passioni di Masotti c’è anche la musica: infatti, quando rientra stanco a casa, ama ogni tanto cantare accompagnandosi con la chitarra. Ma anche lo sport lo attrae: ha iniziato giocando a calcio, ultimamente pratica l’allenamento in palestra a corpo libero e il powerlifting, cioè il sollevamento pesi in tre esercizi: squat, stacco e panca piana.