Monte S. Angelo, Sergio Rubini festeggia oggi i 30 anni del film «La stazione»

Monte Sant’Angelo - A chiudere la 3^ edizione di “Mònde – Festa del Cinema sui Cammini”, oggi a Monte Sant’Angelo, sarà l’evento speciale (fruibile anche in streaming) che vedrà protagonista Sergio Rubini. All’attore e regista pugliese andrà il Premio “Parco Nazionale del Gargano 2020” per i trent’anni de “La stazione”, pluripremiata opera prima girata quasi interamente in Puglia, tra San Marco in Lamis, Apricena, Foggia e Grumo Appula (paese natale di Rubini).

Il Festival, con questo Premio, punta l’attenzione sulla Stazione di San Marco in Lamis balzata all’onore della cronaca nazionale per l’omicidio dei fratelli Luciani, ma anche luogo di cui è importante ricostruire l’identità.

Oggi alle 20.30, il Chiostro delle Clarisse ospiterà un talk con Sergio Rubini, che potrà restituire ai presenti il ricordo e l’emozione di quelle giornate sul Gargano. A dialogare con lui saranno Fabio Prencipe e Antongiulio Mancino, autori del recente volume “Sergio Rubini” (Falsopiano 2010).

Seguirà la proiezione del film “La stazione”, insignito di prestigiosi premi, tra cui il Premio della Settimana internazionale della Critica dell’edizione 1990 della Mostra del Cinema di Venezia. Il film ruota intorno alla figura del timido capostazione Domenico, che vive da solo nella sua piccolissima postazione, quasi isolato nella campagna pugliese. La sua vita è fatta di orologi, campanelle e treni e ormai della sua sede sa tutto. Anche che il pesante portello di una scansia si aprirà immancabilmente sempre alla stessa ora, sollecitato dalle vibrazioni del rapido di passaggio. Ma una notte questa routine si spezza: nella stazione piomba una giovane e bella donna, a piedi, sconvolta. È fuggita da una villa poco lontano dove, durante una festa, il suo compagno ubriaco ha incominciato a maltrattarla.

Ad arricchire la giornata sarà il live, in programma alle 13, su Radio Nova 97, con gli ospiti del Festival e le selezioni musicali ad hoc scelte dai deejay della radio, che è media partner dell’evento.

