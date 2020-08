Puglia, dalla Regione 2,4 milioni per i gestori di cinema e teatri

«La Regione Puglia non trascura nessuno, né tanto meno un settore strategico per il nostro territorio quale è la cultura. Dopo le misure a sostegno dello spettacolo viaggiante, degli editori, delle produzioni artistiche, cinematografiche e audiovisive, il piano straordinario 'Custodiamo la cultura in Puglia' pensa anche ai gestori di cinema e teatri». Lo sottolinea Peppino Longo, vicepresidente del Consiglio regionale e presidente di «Realtà pugliese». «Si tratta di un comparto - prosegue Longo - tra i più colpiti dalla pandemia e che ha visto la chiusura totale dei luoghi deputati a fare cultura. La Regione ha pensato a una misura da 2,4 milioni di euro che prevede l’erogazione di un bonus riservato ai gestori di cinema, teatri, auditorium o sale concerto che abbiano subito l’interruzione della stagione o della programmazione degli eventi a causa dell’emergenza da Covid-19. C'è tempo fino al prossimo 21 agosto per poter presentare le istanze».