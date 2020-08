Giorgio Panariello, rinviato il tour in Puglia: ecco le date del 2021 a Bari e Lecce

BARI - A causa dell’emergenza sanitaria e alla luce delle relative disposizioni governative in tema di salute pubblica in merito ad assembramenti di persone, sono rinviate alla primavera 2021 le date de "La Favola mia", il nuovo spettacolo teatrale di Giorgio Panariello

Per la Puglia, lo spettacolo di Panariello al Politeama Greco di Lecce previsto per il 3 novembre 2020, è stato rinviato al 9 maggio 2021 anche per l'impossibilità di garantire il distanziamento di almeno 1 metro tra i posti a sedere e di conseguenza l'ulteriore vendita di biglietti con posti vicini.

Lo spettacolo del 4 novembre 2020 previsto al Teatro Team di Bari si svolgerà invece il 10 maggio 2021