Oggi è la Giornata mondiale della biodiversità, Legambiente: 10 regole per salvare la natura

Il 22 maggio si celebra in tutto il mondo la Giornata mondiale della biodiversità. La ricorrenza è stata proclamata nel 2000 dall'Onu, per celebrare l'adozione della Convenzione sulla Diversità Biologica (Convention on Biological Diversity). La Giornata vuole essere l'occasione per riflettere e discutere sull'importanza delle specie animali e vegetali e dei loro habitat, e sulla necessità di tutelarli.

Legambiente, 10 proposte per la biodiversità. Una road map post-2020 con 10 proposte sul contributo che l'Italia può dare al Piano strategico per la biodiversità di qui al 2030. La lancia Legambiente nel suo nuovo rapporto sulla biodiversità in cui fa presente che l'Italia è "in forte ritardo nel raggiungere gli obiettivi sulla conservazione della natura", e che "può e deve dare un importante contributo, rafforzando la sua legislazione sulla tutela ambientale".

Il decalogo salva-natura di Legambiente: ridurre l'impatto climatico sulla biodiversità; incrementare le aree protette e le zone di tutela integrale; migliorare conoscenza e monitoraggio della biodiversità; rafforzare rete Natura 2000; promuovere una gestione integrata della costa, dando piena attuazione alla strategia marina e favorendo la crescita della 'blu economy'; migliorare gli ecosistemi agricoli; creare una rete nazionale dei boschi vetusti; contrastare le azioni illecite contro specie faunistiche e ecosistemi naturali; proteggere gli ecosistemi acquatici e migliorare i servizi ecosistemici dei corpi idrici superficiali; combattere le specie aliene invasive; sostenere l'economia della natura, finanziare la biodiversità e il capitale naturale, prevedendo investimenti nella bio-economia e agevolazioni imprese che investono in green jobs".