«Europe shine a light», Diodato nel nuovo format Eurovision

La notizia dell'annullamento dell'Eurovision Song Contest di Rotterdam, a causa dell'emergenza Coronavirus, è circolata già da qualche settimana. Tuttavia poche ore fa il tarantino Diodato, che avrebbe dovuto rappresentare l'Italia nel corso della manifestazione, ha annunciato che il 16 maggio, giorno in cui originariamente si sarebbe dovuta svolgere la finale, parteciperà a 'Europe Shine a Light', format pensato sempre dall'organizzazione dell'Eurovision per unire tutta l'Europa sotto la bandiera della musica. Un'occasione in cui tutti si esibiranno, ovviamente a distanza, per dimostrare ancora una volta quanto la musica possa abbattere le barriere geografiche e garantire l'unità. La manifestazione si potrà seguire su Rai 1, Radio 2 e su Rai Play.

Inoltre Diodato ha comunicato che le due date dei suoi concerti, inizialmente previste per il 22 e 29 aprile, sono rinviate. «Siamo al lavoro senza sosta per trovare le soluzioni migliori e spero a breve di potervi comunicare cose bellissime. Teniamo duro. Vi abbraccio»