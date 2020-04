Oggi è il Carbonara Day: le iniziative in cucina al tempo del Covid

Oggi, sei aprile 2020, si celebra il “Carbonara day” che rievoca la storica ricetta ormai nota in tutto il mondo, nata dall’incontro tra la pasta italiana e gli ingredienti della Reazione K dei soldati americani. E la ricetta deve essere tradizionale, rigorosamente tradizionale! Dal balcone, dal divano o dalla cucina di casa: il coronavirus non ferma le tradizioni della tavola italiana. Ingredienti semplici, contadini e mediterranei che in questo momento storico riescono a risollevare, almeno a tavola, gli animi e a dare ristoro. Alla celebrazione del noto piatto partecipa anche la F. Divella S.p.A, noto pastificio pugliese fondato nel 1890 e giunto oggi alla quarta generazione. Per il Corporate Chef aziendale Donato Carra, impegnato in questi giorni nella realizzazione e distribuzione di pasti caldi ai bisognosi, la carbonara rappresenta una delle tipicità della tradizione italiana. “Spaghettoni, mezze maniche, meglio se trafilati al bronzo: sulla scelta del formato si può variare – spiega Carra - rigorosa, invece, è la selezione degli ingredienti che devono rispettare la tradizione mettendo tutti d’accordo”.