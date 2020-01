Me contro Te: per il duo più famoso di YouTube un film tutto «pugliese»

Se non avete mai sentito parlare di loro probabilmente non avete figli o nipoti tra i 4 e i 10 anni. Se invece pronunciate le fatidiche parole Me contro Te a un bambino di quell’età, capirete tutto dalla loro espressione felice.

Sì, perché Me contro Te è il nome dei due youtuber più chiaccherati del momento: loro sono Luì e Sofì (Luigi Calagna e Sofia Scalia, 27 e 22 anni) e hanno letteralmente conquistato il pubblico dei più piccoli, tra sfide, giochini e tutorial sul web. Adesso l’asticella del «challenge» (le sfide che affrontano nei loro video) si alza sempre di più: domani esce nei cinema italiani Me contro Te Il Film - La vendetta del Signor S (una produzione Warner Bros Italia, Colorado Film Production, «Me contro Te») e Luì e Sofì saranno in Puglia sabato 18 gennaio, per salutare il pubblico in sala: interverranno a Bari al Multicinema Galleria (spettacoli delle 14.45 e 15.00), Uci Showville (16.00), al The Space di Casamassima (17.00) e all’Uci di Molfetta (18.30).

Tutti i biglietti sono stati polverizzati in 24 ore quando sono stati messi in vendita (prima di Natale), mentre anche i successivi spettacoli sono presi d’assalto in questi giorni. Il fenomeno va a braccetto con i numeri da capogiro: Me contro Te esistono dal 2014 (Sofì e Luì sono siciliani, di Partinico), e oggi hanno più di 4,5 milioni di iscritti al loro canale YouTube, 1,5 milioni di follower su Instagram e 1,6 milioni su TikTok.

Ma nel film la presenza pugliese nel cast è preponderante. Il regista è Gianluca Leuzzi (cresciuto a Ceglie Messapica), la coprotagonista è Antonella Carone (polignanese), e il cast è completato da Michele Savoia (fasanese), Giustina Buonomo (tranese) e Marilisa Protomastro (biscegliese). Persino la casting director - Giusy Marrone - è di Trani.

«Nel film interpreto il personaggio di Perfidia - spiega Carone -, braccio destro “cattivo” del Signor S. Sofì e Luì saranno messi ancora alla prova e dovranno superare diverse sfide, sotto il suo inflessibile sguardo. Il mio, come tutti i personaggi, è molto caricaturale, con una recitazione in stile “cartoon”, sopra le righe. Oggi il pubblico è sempre più circoscritto e targettizzato, soprattutto quello dell’audiovisivo e del web: ma un film come questo è una buona occasione per sdoganare il fenomeno anche a una fascia di età più ampia».

Antonella Carone è un’attrice molto attiva, che si divide tra teatro, cinema e conduzione: oltre a collaborare con alcune realtà pugliesi (Compagnia del Sole, Diaghilev srl e Fondazione Petruzzelli), negli ultimi anni si è intensificata la sua presenza sul grande e piccolo schermo. Presto la vedremo anche nel film Spaccapietre dei fratelli De Serio.

«Me contro Te è una live-action comedy - afferma il regista Leuzzi, all’esordio al cinema dopo le esperienze con MTV Italia, DPlay, Disney Channel e la serie tv creata da Fabio Volo Untraditional -, con un ritmo altissimo e molto fumettistico. Il messaggio del film è descritto benissimo da un proverbio africano: Da soli si va veloci, ma insieme si va più lontano. È un invito a condividere esperienze ed emozioni, in un momento in cui tutti sembriamo molto più soli, in compagnia dei nostri smartphone, tablet e computer».