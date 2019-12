Madonna cancella un suo concerto: «Dolori indescrivibili». Tour a rischio

Ancora problemi di salute per Madonna. La popstar è stata costretta ad annullare l'ultima data del suo concerto a Miami, dopo che durante lo show precedente ha avvertito "dolori indescrivibili". In un post su Instagram, la cantante ha raccontato la fatica per riuscire a portare a termine lo spettacolo. Poi, annunciando lo stop che le hanno imposto i medici, ha aggiunto: "È il momento di dare retta al mio corpo". Già nelle scorse settimane Madonna aveva dovuto fermarsi per problemi di salute, annullando altre date della parte nordamericana del tour per promuovere l'album Madame X, uscito quest’anno (è il trentesimo disco della carriera dell'artista 61enne). Non è ancora chiaro quanto durerà il suo riposo forzato e se riuscirà a non cancellare il resto del tour, che dovrebbe ripartire il 12 febbraio da Lisbona.