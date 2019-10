Nobel per la pace 2019, il premio va al presidente etiope Abiy Ahmed Ali

Il Premio Nobel 2019 per la pace va al premier etiope Abiy Ahmed Ali, promotore dello storico accordo di pace con l'Eritrea. Lo ha annunciato oggi il comitato per il Nobel norvegese a Oslo. L'ufficio del primo ministro ha spiegato che l'Etiopia "è fiera in quanto nazione". La decisione è "una testimonianza senza tempo degli ideali di unità, cooperazione e coesistenza reciproca che il premier ha costantemente sostenuto".

Ahmed Ali, 43 anni, guida l'Etiopia dall'aprile del 2018, si è dichiarato "onorato e felice" di aver ricevuto il Nobel: "E' un premio assegnato all'Africa".