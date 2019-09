Firenze, Piero Pelù sposa la foggiana Gianna Fratta

Nozze oggi in Palazzo Vecchio per Piero Pelù e Gianna Fratta. Il cantante fiorentino, frontman della band rock Litfiba e la direttrice d’orchestra e pianista, si sono detti sì davanti al sindaco Dario Nardella che ha celebrato l’unione. I due sposi, 46 anni lei da poco compiuti e 57 lui, sono arrivati insieme in piazza della Signoria a bordo di una Alfa Romeo d’epoca.

Sui social Pelù stamani ha anche postato una foto con scritto "Secondo voi vado bene per le lacrime di mia madre?» seguita da #lanellosimettequi.