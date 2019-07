Emma si sposa ma solo sul set del film di Gabriele Muccino

Emma Marrone si sposa, ma solo per esigenze cinematografiche. La cantante ha pubblicato su Instagram uno scatto 'rubato' dal set dell'ultimo film di Gabriele Muccino, in cui la cantante salentina lascia il microfono per recitare.

La pellicola "I migliori anni" è l'ultimo film del regista che vedrà la luce nelle sale il 13 febbraio 2020. Accanto a Emma Marrone, alle prese con il suo primo lavoro cinematografico, ci sono Pierfrancesco Favino, Claudio Santamaria, Micaela Ramazzotti e Kim Rossi Stuart.