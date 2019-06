Lorella Cuccarini cade per strada: la foto col volto tumefatto su Instagram

Piccolo incidente per Lorella Cuccarini: i fan si sono preoccupati immediatamente appena hanno visto la foto nelle Instagram Stories sul profilo della ballerina e conduttrice, @lcuccarini, in cui mostrava il volto tumefatto e un occhio nero. Lorella, tuttavia, ha voluto tranquillizzarli subito: è caduta per strada mentre camminava su un marciapiede, per colpa di una buca, e si è «schiantata» al suolo. Solo qualche livido, per fortuna: la Cuccarini sarà protagonista della prossima stagione televisiva su Rai 1, per cui condurrà La Vita in Diretta.