Fabio Rovazzi celebra le nozze dell'amico Space One: ci sarà anche J-Ax

È arrivato il giorno del sì per Piergiorgio Severi in arte Space One, classe 1971, da 25 anni al fianco di J-Ax con il ruolo di Hype Man. L’artista ha appena pubblicato il singolo “Isola di città” (uscito il 31 maggio su tutte le piattaforme digitali), con il featuring Chiara Galiazzo distribuito da Sony Music Italy e prodotto da Wlady.

Mercoledì 12 giugno 2019, nella bellissima cornice del Lago Maggiore, il rapper capitola e va a nozze con la bellissima Emanuela Muratore che per l’occasione indossa un abito da sposa bianco creato su misura per lei da Centro Sposi Paradiso. A celebrare la cerimonia, il poliedrico cantante, regista, attore e conduttore tv Fabio Rovazzi che con tanto di fascia da sindaco, officia le nozze dell’amico Piergiorgio. Al fianco dello sposo in questo giorno speciale un testimone d’eccezione: il cantautore rap J-Ax, persona con la quale condivide non solo una grande amicizia ma anche una straordinaria collaborazione artistica che prosegue da oltre 25 anni.