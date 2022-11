Polemiche social per il ritorno di Masiello a Bari: il Sudtirol non lo convoca

BARI - Masiello non tornerà. Dopo 11 anni da quell'autogol così discusso nel derby pugliese contro il Lecce, Andrea Masiello, oggi nelle fila del Sudtirol, sabato prossimo sarebbe dovuto tornare a Bari, al San Nicola, per la partita di serie B tra le due squadre, prima volta dopo quell'episodio che divenne uno dei simboli del caso calcioscommesse. In queste ore i tifosi biancorossi sui social si sono lasciati andare a commenti indirizzati al 36enne, facendogli intendere che per lui era meglio non venire in trasferta. E allora per evitare caos e distruggere qualsiasi polemica sul nascere, la squadra dell'Alto Adige ha preferito non convocarlo. Il ritorno a Bari è rimandato, così, a un'altra occasione.