Calcio, Lecce-Fiorentina: una sfida nel segno di «mago» Corvino

LECCE - Destini che si incrociano e vecchie conoscenze che si rincontrano. Lecce-Fiorentina sarà una sfida dal sapore speciale per alcuni interpreti che scenderanno in campo al «Via del Mare» domani sera, ma anche per chi siede dietro la scrivania dirigenziale. La partita fra i giallorossi e la viola avrà un significato particolare per Sandro Mencucci, amministratore delegato del Lecce, e ovviamente per Pantaleo Corvino, che troverà per la prima volta da avversario il club toscano dopo il suo addio nell’estate del 2019, un anno prima di tornare a Lecce.

Lunedì sera, Corvino vedrà la sua squadra affrontare una Fiorentina che annovera ancora diverse sue scoperte. A partire da capitan Cristiano Biraghi, che arrivò in Toscana per mano del dirigente salentino, passando poi per Nikola Milenkovic, il difensore serbo che venne acquistato dal Partizan Belgrado in una operazione connessa a quella che portò in maglia viola anche Dusan Vlahovic. Ma fra i colpi ad effetto ereditati dall’era Corvino, l’attuale Fiorentina può vantare anche il terzino Aleksa Terzic e il centrocampista Szymon Zurkowski, protagonista in serie A lo scorso anno con l’Empoli. Senza dimenticare Gaetano Castrovilli, ora fermo per infortunio, e Marco Benassi. A questi vanno poi aggiunti quei giocatori che sono arrivati in prima squadra dopo la trafila nel settore giovanile iniziata nell’era Corvino, ed è il caso di Luca Ranieri, Lorenzo Venuti e Riccardo Sottil.

Il responsabile dell’area tecnica del Lecce riaffronterà così il suo passato e tanti giocatori sui quali ha scommesso nei suoi ultimi anni con il club viola. Scommesse vincenti, come molte di quelle piazzate dal suo ritorno al Lecce. Nell’ottica della patrimonializzazione del club, Corvino ha investito su potenzialità che adesso si stanno facendo apprezzare sui palcoscenici prestigiosi della serie A. Viene facile pensare a Morten Hjulmand e Gabriel Strefezza, il primo costato circa 100 mila euro, il secondo poco più di mezzo milione. Adesso entrambi valgono un autentico tesoretto. Il danese e l’italo-brasiliano sono due dei tanti pezzi pregiati nella vetrina del club giallorosso, che ora si gode i frutti di un mercato oculato che sta rendendo sia dal punto di vista dell’aumento del valore del club, ma anche sotto il profilo delle prestazioni sul campo. Da Federico Baschirotto a Joan Gonzalez, passando per la sorpresa Lameck Banda, il rettangolo verde ha dato ragione a molte scommesse di Corvino.

Lecce-Fiorentina sarà però anche la sfida di alcuni ex Lecce, oggi in maglia viola, che nel Salento hanno lasciato ottimi ricordi. È il caso di Lorenzo Venuti, che in giallorosso ha centrato una promozione in serie A nella stagione 2018/19, ma anche di Riccardo Saponara e Antonin Barak, a Lecce per metà stagione a partite dal gennaio del 2020. Entrambi sfruttarono l’esperienza nel Salento come trampolino per dare nuovo slancio alle rispettive carriere. Riassaporare l’atmosfera del «Via del Mare», seppur da avversari, sarà di certo un piacevole salto indietro nel tempo.

NOTIZIARIO - Il Lecce si è ritrovato ieri mattina al «Via del Mare» per una seduta di allenamento nella quale Baroni ha potuto contare sul gruppo al completo. Hanno ripreso infatti ad allenarsi regolarmente sia Askildsen che Pezzella. Questa mattina è in programma la rifinitura sempre al «Via del Mare».