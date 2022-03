Az Picerno, squadra in campo col lutto al braccio per scomparsa vicesindaca Giusy Marsico

L’Az Picerno (serie C, girone C), in occasione della partita con il Campobasso in programma sabato 5 marzo, alle ore 17.30 allo stadio «Curcio», giocherà con il lutto al braccio per la scomparsa di Giusy Marsico, vicesindaco della cittadina lucana «prematuramente scomparsa nei giorni scorsi».

Lo ha reso noto l’ufficio stampa della società rossoblù, sottolineando che «prima del fischio d’inizio, a seguito della richiesta del direttore generale Vincenzo Greco alla Lega Pro, verrà osservato un minuto di raccoglimento. Per non dimenticare e in memoria di una persona straordinaria che tanto ha dato alla comunità picernese, lasciando un vuoto incolmabile».