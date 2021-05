Calcio, il Lecce gestirà lo stadio Via del Mare

La notizia è stata data dalla stessa società giallorossa. Il Comune di Lecce ha disposto, a conclusione della procedura di gara indetta con bando dell’8 aprile 2020, l’aggiudicazione all’Unione Sportiva Lecce della concessione in uso e gestione dello Stadio Via del Mare «Ettore Giardiniero» per dieci anni. Nei prossimi giorni verrà firmata la sottoscrizione del relativo atto di Convenzione.