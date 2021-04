Lecce -Salernitana (domani sera), scontro diretto per il secondo posto

LECCE - Smaltita la sosta forza per gli impegni delle nazionali, il Lecce di Eugenio Corini intende proseguire la marcia verso la vetta della classifica. Dopo la striscia di quattro vittorie consecutive i giallorossi tenteranno il pokerissimo nella sfida interna di domani sera contro la Salernitana, formazione che tallona i salentini.

Il tecnico del Lecce non nasconde le insidie della gara. «E' uno scontro diretto, la classifica dalle due squadre parla chiaro - avverte Corini - . La Salernitana è solida, viene da dodici risultati utili e non prende gol da sette gare, oltre al fatto che è sempre stata nei primi posti, ed è allenata da un tecnico che stimo molto. Sappiamo che sarà un ostacolo molto molto duro da superare per mantenere il secondo posto». Una sosta che potrebbe condizionare l’attuale momento.

«La squadra ha sempre mantenuto un grande equilibrio, sia nei momenti positivi che in quelli meno - ammette il tecnico - anche se la classifica dice secondo posto, c'è grande consapevolezza sul fatto che l’obiettivo sia ben lontano e le difficoltà siano tantissime. Dobbiamo affrontare l’avversario con pazienza e incisività, ma abbiamo la consapevolezza di essere una squadra forte, e possediamo l’attitudine e le risorse per batterli».

Il tecnico ritroverà i nazionali Hjulmand e Nikolov nel pomeriggio di oggi, ma difficilmente saranno in campo dal primo minuto contro i campani: «Se tutto va bene faranno scarico oggi e una piccola rifinitura domattina - chiarisce l’allenatore - Hanno giocato tanto ma tra viaggio e stanchezza non vanno sovraccaricati rischiando infortuni. Vedo più un loro utilizzo a gara in corso».