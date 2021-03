Lecce domani in casa del Venezia, Corini: «Esame importante»

LECCE - Il doppio poker servito a Reggiana e Chievo per rilanciare le ambizioni in chiave playoff. Il Lecce di Eugenio Corini è atteso dalla doppia trasferta di Venezia (domani nel turno infrasettimanale) e Frosinone, gare che diranno molto sulle reali ambizioni dei giallorossi.

«A prescindere da queste due gare ravvicinate, cercheremo sempre di spingere al massimo per ottenere il risultato che tutti sogniamo, per raggiungere l’obiettivo - ammette il tecnico dei salentini. Certo queste due trasferte ci daranno indicazioni importanti». Pensare una gara per volta, ed ora testa e gambe al Venezia: «E' una squadra forte, lo certifica la classifica. Sappiamo di affrontare una diretta concorrente che sta facendo molto bene e siamo consapevoli dell’importanza di questa sfida. Una gara, però, che non sarà decisiva, ma è inutile non sottolineare quanto sia un esame per noi», prosegue Corini. In chiave formazione, scontata l’assenza dello squalificato Meccariello, si profila un allarme Coda. Il bomber giallorosso, infatti, nella gara contro il Chievo ha rimediato una botta al polpaccio, che lo ha costretto ad un lavoro differenziato nell’allenamento di rifinitura. Il suo impiego sarà deciso nell’immediata viglia in terra lagunare.