Lecce, fine campionato per Adjapong: rottura tendine d'Achille

Il responso, purtroppo, era quello previsto. Il Lecce, con una breve nota apparsa sul proprio sito ufficiale, comunica che il calciatore Claud Adjapong, a seguito dell’infortunio riportato nella gara di ieri con il Pordenone, questa mattina si è sottoposto a risonanza magnetica, che ha evidenziato la rottura del tendine d’Achille del piede sinistro.

Per il terzino giallorosso la stagione si è conclusa, così come è svanita la partecipazione alla fase finale dell’Europeo Under 21, alla quale il calciatore si era qualificato con la Nazionale azzurra. Adjapong ha poi affidato al suo profilo Instagram, attraverso un post, il dispiacere per l’infortunio e il ringraziamento ai tifosi del Lecce