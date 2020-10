Calcio, Cosenza-Lecce termina con un pareggio: 1-1

LECCE - Gara in bilico fino all'ultimo quella tra Cosenza e Lecce allo Stadio S. Vito - G. Barulla. L'incontro, valevole per la quinta giornata di Serie B, è terminato con un pareggio: 1-1. I giallorossi vanno in vantaggio al 12' con un gol di Coda. Nel primo tempo, Coda apre le marcature con un facile tap-in. La stessa punta si fa parare un rigore da Falcone. Nella ripresa, Gliozzi firma il pari con una conclusione ravvicinata. Gli estremi difensori si rendono protagonisti di numerosi interventi decisivi. Tra questi spiccano le parate di Falcone e Gabriel rispettivamente su Pettinari e Petrucci. Occasioni anche per Mancosu e Báez. Nel prossimo turno, i calabresi faranno visita al Chievo. La gara si disputerà sabato 31/10 alle ore 16. I giallorossi saranno invece i protagonisti dal posticipo di lunedì 2/11 nel quale affronteranno il Pescara al Via del Mare.