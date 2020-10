Lecce, mister Corini: «Spirito giusto, non abbiamo ancora preso gol»

«Vincere ad Ascoli è stato importante, in quanto siamo arrivati a questa gara recuperando Mancosu solo alla vigilia e dopo avere perso in sede di mercato Petriccione. Abbiamo disputato una partita di livello, contro una squadra che ci ha creato qualche problema nel primo tempo, pur avendo avuto noi il controllo del gioco. Poi siamo usciti bene nella ripresa. Ci siamo portati in vantaggio. Abbiamo rischiato in una circostanza di subire il pareggio, ma abbiamo avuto molte più occasioni»: è comprensibilmente soddisfatto, Eugenio Corini, dopo il colpo messo a segno al “Del Duca”.

«Nelle prime tre gare non abbiamo incassato gol ed è rilevante, ma conta anche ciò che abbiamo creato – aggiunge - Qualcosa abbiamo concesso e quando è accaduto è stato bravo Gabriel. Mi piace lo spirito, la voglia e l’applicazione che i ragazzi mettono in mostra. A gruppo completo potremo crescere tanto, ma l’inizio è stato positivo, con i quattro punti ottenuti in campionato e la qualificazione centrata in coppa».

Sul 2-0 inflitto all’Ascoli dice: «Nel primo tempo abbiamo fatto correre i nostri rivali, con il giro palla. I bianconeri hanno speso parecchie energie. Nella ripresa, Tachtsidis, che ha qualità fisiche e tecniche per il ruolo di play, è entrato bene in campo. Ho arretrato Adjapong ed avanzato Mancosu, che andava gestito, stante l’acciacco accusato in settimana. La lettura delle partite è fondamentale»

Mancosu ha sbloccato il risultato. «Il Lecce vuole fare bene, gara dopo gara – dice il capitano – Abbiamo cambiato alcuni uomini e l’allenatore. Servirà un po’ di tempo per mostrare il volto migliore. Occorre pazienza». «Durante l’intervallo – prosegue il calciatore sardo – mister Corini ci ha chiesto di continuare a sviluppare il gioco come nel primo tempo, con la convinzione che gli spazi si sarebbero creati. Così è stato».

Al “Del Duca”, nel 2007, con la maglia del Cagliari, Mancosu ha firmato il suo primo centro in A. «Ricordo bene sia quel gol che quella domenica – sottolinea – Sono emozioni che non è possibile dimenticare».

Per la rete realizzata contro l’Ascoli con la casacca del Lecce ha una dedica. «A mio suocero, che è venuto a mancare qualche giorno fa», dice mentre si commuove.