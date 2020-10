Lecce, in Coppa Italia avanti col minimo sforzo: nel prossimo turno c'è il Torino

Battendo per 2-0 la FeralpiSalò, il Lecce si qualifica al terzo turno di Coppa Italia, nel quale affronterà in campo avverso il Torino.

Sul fronte del mercato, intanto, dopo l’arrivo del polacco Mariusz Stepinski, che ieri si è sottoposto alle visite mediche, Corvino ha calato un altro colpo in attacco, chiudendo la trattativa con il Real Madrid per il 19enne Pablo Rodriguez Delgado, messosi in mostra nel Castilla, seconda squadra delle merengues. Inoltre, dopo il fallimento del Trapani, presto tornerà con il club salentino Stefano Pettinari, punta che ha già indossato la casacca giallorossa nel 2018/2019, sino a gennaio.

Corini cambia 4 uomini rispetto agli 11 schierati col Pordenone, gettando nella mischia Bleve tra i pali (per Gabriel), Rossettini (per Meccariello) al centro della retroguardia, accanto a Lucioni, con Zuta a destra e Calderoni a sinistra. Ripropone il pacchetto centrale, insistendo con Majer play e Petriccione mezzala insieme ad Henderson. In prima linea, a coadiuvare Coda sono Adjapong (per Listkowski) a destra e Lo Faso (per Mancosu) a sinistra.

I giallorossi sono arrembanti per 15’. Poi, la FeralpiSalò prende le misure e crea alcuni grattacapi alla retroguardia del Lecce.

I padroni di casa si fanno pericolosi al 6’. Majer serve sulla destra Adjapong (autore di guizzi interessanti) che, dall’interno dell’area, scocca un preciso diagonale, ma Liverani si oppone. Al 16’, Bleve evita la capitolazione al Lecce, deviando sulla traversa un colpo di testa ravvicinato di De Cenco, sfuggito ai due centrali. Al 41’, è la traversa a salvare i salentini, su incornata da due passi di Morosini, su traversone di Brogni.

Nella ripresa, Corini sostituisce Calderoni con Falco, arretra Adjapong sulla linea di difesa, spostando Zuta sulla fascia sinistra.

Il Lecce assume il comando delle operazioni ed al 24’ sblocca il risultato. La «Pulce» di Pulsano serve sul fronte opposto Zuta, che crossa dalla sinistra a centro area, dove Henderson insacca con un millimetrico colpo di testa in tuffo.

Nei secondi 45’, gli unici spunti degni di nota sono dei salentini. Al 34’ si rivede Tachtsidis, bloccato per 30 giorni dal Covid-19. Al 42’, il greco serve Dubickas, che firma il 2-0. Falco abbandona il campo al 44’, a sostituzioni effettuate, per il riacutizzarsi del problema muscolare che lo ha bloccato per alcuni giorni.