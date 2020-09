Lecce, dopo l'esordio in B Sticchi Damiani vede il bicchiere mezzo pieno

Ha visto un buon Lecce, il presidente Saverio Sticchi Damiani, nella sfida interna che ha opposto il complesso salentino al Pordenone. «Ho notato diversi aspetti positivi, ad iniziare dal fatto che abbiamo retto bene nonostante le assenze per infortunio e pur con una rosa ancora in costruzione - sottolinea - Inoltre, abbiamo schierato quattro dei nuovi arrivati, due dei quali che non conoscono la nostra lingua ed il nostro calcio, ma tutti si sono disimpegnati bene, il che fa ben sperare per il prosieguo. Il medesimo discorso va ripetuto per gli uomini che già erano con noi nel recente passato, fermo restando che la condizione non può essere uguale per tutti e che quindi qualcuno è meno in palla di altri».

In avvio di partita, il Lecce ha sofferto parecchio: «I ragazzi erano contratti, ma si sono sbloccati e la squadra ha girato decisamente meglio. Abbiamo avuto la conferma che i pilastri sui quali abbiamo fondato il nostro progetto sono quelli giusti. Da qui alla conclusione del mercato, completeremo l’organico e mister Corini potrà lavorare con un gruppo completo».

Sullo 0-0 dice: «Il risultato è equo ma, con un pizzico di fortuna, avremmo anche potuto mettere da parte l’intera posta in palio. Penso al palo colpito da Listkowski ed alla grande parata compiuta da Bindi sulla splendida conclusione di Henderson, che sono state le due opportunità più nitide della gara»