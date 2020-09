Doppio test di allenamento per il Lecce calcio di Corini

LECCE - Prove tecniche di campionato per il Lecce di Eugenio Corini. Nel pomeriggio il tecnico lombardo ha impegnato i suoi uomini sul manto erboso del Via del Mare, a porte chiuse, in un doppio test d’allenamento contro Nardò e Fasano, compagini che disputeranno il campionato di serie D. Nel primo test i giallorossi superano il Nardò (2-0), con una rete per tempo di Majer e Listkowski. Corini propone subito in formazione i nuovi arrivati Zuta, Henderson, Listkowski e Coda, ma è soprattutto Falco a confermarsi grande trascinatore della formazione giallorossa.

Nel test successivo spazio alle seconde linee, con i veterani Mancosu e Rossettini, e i giallorossi che superano il Fasano (3-0) con reti di Mancosu (rigore), Mancarella e Dubickas; ospiti che sul finire hanno fallito un calcio di rigore. Domani giornata di riposo per i giallorossi, con la ripresa della preparazione fissata lunedì pomeriggio. Intanto sul fronte calciomercato il centrocampista ucraino Ievgenii Shakov è stato ceduto a titolo definitivo all’AEK Atene.