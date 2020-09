Il Lecce senza più Rispoli. Per Corini è tempo di test

LECCE - Il terzino destro Andrea Rispoli è vicinissimo al trasferimento dal Lecce al Crotone. Si profila, pertanto, la seconda cessione stagionale del sodalizio giallorosso, la prima riguardante uno dei calciatori reduci dalla massima serie. Nei giorni scorsi, infatti, il responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino ha perfezionato il passaggio dell’attaccante Andrea Saraniti al Palermo, ma la punta siciliana era rientrata alla società salentina dopo il prestito al Vicenza e non aveva quindi fatto parte dell’organico 2019/2020.

La situazione di Rispoli è del tutto differente, in quanto il difensore di Cava de’ Tirreni, che compirà 32 anni il prossimo 29 settembre, in un primo momento sembrava destinato a fare parte del gruppo a disposizione del tecnico Eugenio Corini per il prossimo torneo cadetto. Su di lui, invece, si è fiondato di recente il Crotone, che ha stretto i tempi e che ora sta per assicurarsi le sue prestazioni, dopo una trattativa-lampo.

Se, come oramai sembra scontato, la cessione andrà in porto, il Lecce potrà mettere a bilancio una plusvalenza, in quanto Rispoli è stato ingaggiato nell’estate 2019 da Mauro Meluso, all’epoca direttore sportivo del club salentino, a parametro zero perché si era svincolato dal Palermo dopo il fallimento del sodalizio rosanero. L’atleta campano, dal canto suo, oltre a vivere una nuova avventura in A, firmerà un contratto presumibilmente biennale, prolungando quello che, con il Lecce, sarebbe scaduto il 30 giugno 2021.

Con la casacca giallorossa, nel torneo da poco passato in archivio, Rispoli ha collezionato 28 presenze, delle quali 20 dal primo minuto e 8 da subentrante per complessivi 2.079’ disputati. Il terzino aveva già fatto parte, in passato, dell’organico del Lecce, nel 2010/2011, esordendo in massima serie e disputando 13 incontri. Escluse le due annate vissute nel Salento, vanta altre 83 presenze in A e 208 in B.

Ieri, la compagine giallorossa ha sostenuto un allenamento mattutino nel ritiro dell’Acaya Golf Resort mentre, nel pomeriggio, Corini ha fatto giocare ai propri uomini una partitella in famiglia sul terreno del Via del Mare, onde provare le novità sin qui introdotte, durante la preparazione, sul piano tattico, rispetto al suo predecessore Fabio Liverani.

Il Lecce ha fissato un test amichevole per la prossima settimana. È in programma sabato, alle 18, e vedrà capitan Marco Mancosu e compagni opposti al Monopoli, team che sarà impegnato nel campionato di serie C.

Dopo che i test molecolari svolti venerdì hanno dato esito negativo, domani il gruppo giallorosso sarà sottoposto ad un nuovo ciclo di controlli, nel rispetto dei protocolli vigenti.