Il Lecce punta Tutino, ambitissimo in B. C’è il sì dell’attaccante?

LECCE L’attaccante Gennaro Tutino, del Napoli, sembrava ad un passo dalla Salernitana, ma ha preso tempo. Su lui, infatti, ci sono diverse società tra le quali anche il Lecce, destinazione che pare essere di suo gradimento.

Il direttore sportivo partenopeo Cristiano Giuntoli preme sul calciatore e sul suo entourage perché prenda una decisione. Le prossime ore, quindi, chiariranno in quale direzione è destinata ad evolversi la situazione.

Se l’esterno, che spesso, in passato, è stato accostato alla società giallorossa, è considerato realmente una eventuale pedina importante per lo scacchiere tattico di Eugenio Corini, allora Pantaleo Corvino proverà a sferrare l’affondo decisivo. In caso contrario, ancora una volta il «matrimonio» tra Tutino ed il Lecce resterà solo una delle tante voci di mercato mai concretizzatesi. La cosa certa è che il Napoli vuole fare partire l’attaccante in prestito oneroso, con diritto di riscatto.

Tutino, che ha compiuto 24 anni il 20 agosto, è reduce da una stagione che lo ha visto impegnato in A con il Verona sino a gennaio, con 6 presenze, 4 delle quali da subentrante, e poi in B, con l’Empoli, con 16 partite disputate e 3 reti. Tra i cadetti, ha fatto molto bene con il Cosenza, nel 2018/2019, con 33 incontri giocati e 10 gol.

In via colonnello Costadura si attendono sviluppi dalla Norvegia per quel che riguarda il 22enne esterno alto Aron Leonard Donnum, del Valerenga Fotbal, la cui trattativa dovrebbe essere oramai vicina a concretizzarsi. Il suo arrivo porterebbe in casa giallorossa il secondo giovane di prospettiva dopo il 22enne centrocampista Marcin Listkowski, nell’ottica della decisione della proprietà di investire su elementi che, nel medio periodo, potrebbero consentire di patrimonializzare il club attraverso qualche cessione in grado di garantire importanti plusvalenze.

Sul fronte della squadra, nel pomeriggio di oggi, al Via del Mare, sosterrà un test amichevole, a porte chiuse, per mettere in pratica quanto provato in ritiro. In mattinata, è prevista comunque una seduta di allenamento presso l’Acaya Golf Club, dove capitan Marco Mancosu e compagni resteranno sino a sabato prossimo. Ieri, il gruppo giallorosso ha svolto due sedute di lavoro.