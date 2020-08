Lecce, i pezzi pregiati sulla lista dei club di A

LECCE - È assalto ai gioielli del Lecce. La società vorrebbe tenerli per affrontare la B con una base solida sulla quale costruire la rosa che proverà a dare la scalata alla A, ma la positiva stagione che si sono lasciati alle spalle li ha proiettati nel mirino di alcuni club di massima serie. Il discorso vale soprattutto per il fantasista Filippo Falco e per il play Jacopo Petriccione.

Da Genoa c’è addirittura chi esulta, dando per scontata la positiva conclusione della trattativa per la «Pulce di Pulsano».

Il direttore sportivo Daniele Faggiano, appena passato dal Parma al Grifone, avrebbe superato il club emiliano, che si era fiondato per primo su Falco, strappando il benestare del calciatore ed il «sì» del club di via colonnello Costadura. In casa Lecce, però, al momento, non c’è alcuna conferma. Il tarantino è seguito dal sodalizio ligure, ma questo non significa che l’operazione si farà.

Su Petriccione c’è l’interesse del Torino, in quanto il tecnico Marco Giampaolo ha espresso il proprio gradimento per il goriziano. Anche in questo caso, però, siamo solo dichiarazioni d’intento.

A meno di offerte irrinunciabili, la società giallorossa è orientata a trattenerli, rinunciando ad una plusvalenza sempre utile per il bilancio. Il presidente Saverio Sticchi Damiani e gli altri componenti della proprietà non si sono mai tirati indietro quando si è trattato di cercare di tagliare certi traguardi e non lo faranno nemmeno quest’anno.

Tra i giocatori del Lecce sotto contratto, anche il trequartista-mezzala Marco Mancosu ed il portiere Gabriel sono monitorati da club di A.

Sul sardo c’è il Bologna, né si può escludere un ritorno di fiamma del Cagliari, sodalizio della sua città. Inoltre, c’è chi mormora che alla finestra ci sarebbe addirittura il Napoli. Il brasiliano, invece, è attenzionato dal Genoa, che dovrà sostituire Mattia Perin. L’estremo difensore di Latina, infatti, tornerà alla Juventus ed alla Vecchia Signora è stato chiesto dall’Atalanta, che dovrà fare a meno a lungo di Pierluigi Gollini.

I tifosi attendono le prime novità in entrata. Il neo responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino è impegnato in una fitta rete di colloqui con agenti e calciatori, per individuare i profili che fanno al caso del Lecce, ma sui nomi è trincerato dietro il massimo riserbo.

Tra i compiti del professionista di Vernole c’è anche quello di incidere sul vivaio, provando a farlo tornare ai livelli del precedente periodo nel quale ha lavorato per la società salentina. In quest’ottica, dopo avere confermato il responsabile del settore giovanile Gennaro Delvecchio, ha dato una nuova guida ed un nuovo staff alla squadra Primavera che, nell’annata 2020/2021, sarà allenata da Massimo Augusto, coadiuvato dal suo vice Gianluca Caragiuli, dal preparatore atletico Giovanni De Luca e dal preparatore dei portieri Roberto Vergallo, con Giuseppe Nucci in veste di dirigente accompagnatore.

Nell’annunciare l’ingaggio di Augusto, il Lecce ha ringraziato mister Sebastiano Siviglia, ormai ex trainer della Primavera, oltre che ex calciatore giallorosso, «per la dedizione e la professionalità dimostrate».

Augusto, romano, 34 anni, si è messo in bella evidenza nel vivaio della Lodigiani, per lavorare poi nel settore giovanile della Sampdoria. Nel 2019/2020, ha fatto benissimo con la Berretti della Vis Pesaro.