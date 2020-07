Bologna - Lecce finisce 3-2, i giallorossi con un piede in B: decide Barrow nel recupero

LECCE - Il Bologna ritrova la vittoria casalinga che mancava dal primo settembre: il Lecce ha un piede in serie B, al termine di una partita pazza, che cambia mille volte padrone. Il gol vittoria è di Barrow, tra le proteste dei leccesi che chiedevano un rigore all’inizio dell’azione che porta al 3-2 rossoblù.

La partenza aggressiva era attesa dal Lecce, chiamato a vincere per rianimare le chance salvezza dopo il ko del Genoa con l’Inter, e invece è il Bologna a scattare dai blocchi, animato dalla voglia di ritrovare la vittoria casalinga che manca dal primo febbraio: al pronti via, Skov Olsen sfiora il gol e sulla respinta di Gabriel trova Barrow in area, che di tacco serve Palacio per l’1-0 sotto misura. Non è finita, perché Barrow e Svanberg, trovano conclusioni pericolose due minuti dopo e al quinto, sulla ripartenza targata Palacio-Barrow, Soriano trova l’inserimento centrale e la conclusione a giro che dal limite infila il Lecce: l’uno due è terribile e rischia di tagliare le gambe agli ospiti.

In campo c'è solo il Bologna, che sfiora la terza rete due volte con Barrow e con un colpo di testa di Soriano al 21'. Il Lecce offre segnali di vitalità con un tiro a giro di Falco al 21', ma è ancora Barrow a centrare il palo alla mezzora. Poi, in pieno recupero, il Bologna si fa male da solo e rriva l’errore che riapre la partita. Sul corner di Falco, Palacio svirgola il rinvio, Dijks e Skorupski non si capiscono e si scontrano e Mancosu può accorciare le misure indisturbato e il Bologna fa segnare la 31esima gara consecutiva con gol subito, a dimostrazione dei limiti di tenuta difensiva.

Il Lecce torna a crederci e si rianima, la partita cambia padrone e al 7' della ripresa l’ex Falco trova la conclusione che Skorupski devia sulla traversa, salvando il pareggio. Mihajlovic prova a buttare in campo forze fresche con Krejcì, Orsolini e Poli, ma il Lecce trova praterie sulladestra e si divora il 2-2 con Mancosu al 16'. Ma il pareggio arriva con Falco e Mancosu e Lapadula hanno anche le occasioni del 2-3, ma peccano di mira.

Il Bologna è alle corde e al minuto 41 Krejcì salva sulla riga una conclusione a botta sicura di Falco, a Skorupski battuto. Ma in pieno recupero è Barrow a lanciare il contropiede, con il Lecce sbilanciato. Santander si presenta a tu per tu e Gabriel para, ma Orsolini raccoglie e serve l'accorrente Barrow, che non può sbagliare e con il nono gol in rossoblù firma la probabile retrocessione dei giallorossi.