Lecce, gol La Mantia umilia Fiorentina: giallorossi a +4 da retrocessione

Il Lecce ha battuto la Fiorentina 1-0 nell’ultimo anticipo della 14/a giornata di serie A. E’ la terza sconfitta consecutiva per la squadra di Montella, uscita dal campo in una bufera di fischi. L’assenza di Chiesa e l'uscita prematura di Ribery per infortunio hanno ridotto le possibilità offensiva dei viola, che hanno creato molto ma concretizzato zero. A inizio ripresa la rete decisiva, un colpo di testa di La Mantia che ha riportato così alla vittoria i giallorossi, la terza stagionale che comporta anche un bel salto in classifica, a +4 dalla zona retrocessione.

E’ crisi vera, dunque, per Montella e la sua squadra, appena un punto nelle ultime quattro gare, un’involuzione preoccupante a livello di gioco, tenuta fisica e temperamentale. Al contrario del Lecce che pure era partito timido, complice anche l’emergenza per le diverse assenze, per poi prendere coraggio dopo la sfuriata continua ma sterile della Fiorentina a inizio match.

La squadra dell’ex Liverani ha confermato le sue capacità corsare considerando che dei 14 punti in classifica undici li ha conquistati lontano da casa, compresi quelli di stasera: il gol di La Mantia, a inizio ripresa, ha dato coraggio e entusiasmo, ma il Lecce deve anche recriminare per un paio di rigori apparsi nitidi (contatto Caceres su Farias e nel secondo tempo Dalbert su Shakhov) su cui però né l’arbitro né la Var sono intervenuti.

TABELLINO

Fiorentina (3-4-1-2): Dragowski, Milenkovic, Ceccherini, Caceres, Lirola (10' st Ghezzal), Pulgar, Badelj (26' st Pedro), Dalbert, Castrovilli, Vlahovic, Ribéry (1' st Boateng) (1 Terracciano, 23 Venuti, 6 Ranieri, 93 Terzic, 15 Cristoforo, 24 Benassi, 17 Zurkowski, 16 Eysseric, 11 Sottil). All.: Montella

Lecce (4-3-1-2): Gabriel, Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni, Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli, Shakhov, La Mantia (33' st Vera), Farias (12' st Babacar) (22 Vigorito, 2 Riccardi, 6 Benzar, 20 Dubickas, 25 Gallo, 32 Lo Faso, 39 Dell’Orco, 85 Imbula, 95 Bleve, 16 Meccariello). All.: Liverani.

Arbitro: Piccinini di Forlì.

Reti: nel st 4' La Mantia.

Angoli: 7 a 1 per la Fiorentina.

Recupero: 2' e 4'.

Ammoniti: Rispoli, Petriccione, Castrovilli, Rossettini per gioco falloso.

Spettatori: 33.912, incasso 430.549 euro (paganti 5886, incasso 101.544; abbonati 28.026, quota 329.005).