Liverani: «Il Sassuolo mi preoccupa, serve fisicità»

Allungare la striscia positiva di risultati e cercare di conquistare la prima vittoria casalinga. Il Lecce di Fabio Liverani è atteso domani dalla sfida contro il Sassuolo, formazione a quota 9 proprio come i giallorossi, ed il tecnico non nasconde le difficoltà dell’incontro: «La terza gara in sette giorni è quella più difficile da capire - dichiara Liverani, nel senso che bisogna fare delle riflessioni, assieme al mio staff, per verificare le energie fisiche e mentali dei ragazzi. Quella contro il Sassuolo è una gara insidiosa e mi crea diversi pensieri. È una formazione che se gli lasci spazi diventa molto pericolosa: ci vorrà una prestazione di sacrificio e fisica».

Sulla formazione, stante la squalifica di Tachtsidis, criticità fisiche di qualche elemento, ed abbondanza nel reparto avanzato, Liverani è sereno: «La trasferta di Genova ci ha lasciato amareggiati per i due punti persi - commenta - ma ci ha dato certezze su alcuni giocatori che erano un pò indietro come Dell’Orco, Lapadula e Shakhov, che hanno dimostrato di poterci dare una grande mano».