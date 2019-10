Lecce si prepara alla trasferta di San Siro: Liverani avrà tutti gli effettivi

L’allenatore Fabio Liverani può tornare a sorridere. Nella doppia seduta odierna, in vista della sfida di domenica sera a San Siro contro il Milan, tutti gli effettivi si sono allenati regolarmente sul manto erboso dell’Acaya Golf Resort. Solo il centrocampista Giannelli Imbula ha continuato a seguire un programma di lavoro personalizzato, a causa di un dolore muscolare al retto femorale della coscia sinistra, accusato in Nazionale: molto difficile il suo recupero. Domani pomeriggio allenamento a porte chiuse.

Dopo i primi giorni di lavoro, con la squadra decimata dalle Nazionali, Pioli in mattinata ha avuto a disposizione il gruppo al completo. Il nuovo allenatore del Milan punta sul 4-3-3, ma non è ancora chiaro quale sarà il tridente domenica sera contro il Lecce. Nella partitella d’allenamento, a rotazione sono stati provati tutti gli attaccanti, con a destra Suso unico inamovibile. Rebic o Leao giocheranno a sinistra, mentre Piatek è favorito per il ruolo di centravanti. Reduce dalla Nazionale, Bennacer dovrebbe lasciare il posto da regista a Biglia, mentre Conti è pronto a sostituire lo squalificato Calabria.