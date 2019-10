Lecce, Falco primo in classifica per falli subiti

Per fermarlo, i rivali hanno dovuto usare spesso e volentieri le maniere forti. Così l’attaccante Filippo Falco è primo nella speciale classifica dei falli subiti. Con i suoi slalom palla al piede, in velocità, il fantasista di Pulsano ha creato spesso lo scompiglio nella metà campo avversaria, tanto da costringere i suoi controllori a metterlo giù, il che è accaduto 26 volte in 7 incontri. Non hanno subito lo stesso trattamento nemmeno Cristiano Ronaldo, tre volte pallone d’oro, né gli altri calciatori conclamati del massimo campionato italiano.

La «pulce salentina» non intende farsi assolutamente intimorire dalle maniere rudi usate nei suoi confronti ed anzi culla l’ambizione di andare a segno quanto prima, magari con una delle sue punizioni a giro e, perché no, proprio contro il Milan, alla ripresa delle ostilità dopo la pausa, al «Meazza», nella Scala del calcio italiano, oppure al Via del Mare, il sabato seguente, quando nel Salento arriverà la Juventus di sua maestà CR7.

Un altro giocatore del Lecce è in vetta ad una delle speciali graduatoria di rendimento. È il portiere Gabriel, primo per numero di parate, avendone effettuate 36 in 7 partite. Questo dato è senz’altro una nota di merito per l’estremo difensore brasiliano, che evidentemente ha saputo disimpegnarsi bene, ma significa anche che il collettivo ha sin qui concesso troppe conclusioni ai rivali, cosa che del resto si evince anche dal fatto che l’undici allenato da Fabio Liverani è, con 15 reti incassate, dopo la Sampdoria (con 16) ed alla pari con il Genoa, il complesso che ha subito più gol.

Due giallorossi figurano nei primi posti della graduatoria della media dei chilometri percorsi, che vede in testa Marcelo Brozovic con 12.772 in 675’. L’interista precede Andrea Tabanelli, secondo con 11.916 in 296’. Zan Majer è quarto con 11.662 in 637’.

Marco Mancosu è il giocatore del Lecce che ha tirato più volte verso la porta avversaria: 13 (8 nello specchio e 5 fuori). Lo seguono Gianluca Lapadula con 8 (2-6), Khouma Babacar con 6 (3-3), Panagiotis Tachtsidis con 5 (1-4), Marco Calderoni con 5 (2-3), Falco con 5 (2-3), Andrea La Mantia con 4 (2-2), Majer con 4 (1-3), Diego Farias con 3 (2-1), Fabio Lucioni con 3 (1-2), Adrea Rispoli con 3 (0-3), Tabanelli con2 (1-1), Yevhen Shakhov con 1 (1-0) e Jacopo Petriccione con 1 (1-0).