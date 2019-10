Lecce calcio, La Mantia: «Voglio dare il mio contributo in A»

LECCE - «Non é stato facile per me passare da essere leader di una squadra, come nella passata stagione, a doversi rimettere in gioco subito, e dover lottare per conquistare un posto in squadra. Ma questo è il bello del calcio». A parlare è Andrea La Mantia, attaccante del Lecce, trascinatore nello scorso campionato di B, ora uno degli uomini della batteria avanzata di Fabio Liverani.

«La concorrenza esiste ed è giusto che ci sia in un campionato come la serie A - prosegue, dove è necessario disporre di un reparto offensivo importante. Necessario lavorare a testa bassa ed aspettare che giunga il mio momento. Siamo in tanti lì davanti, tutti con caratteristiche diverse, e questo aiuta anche il mister nella scelta gara per gara: dobbiamo essere bravi come squadra a valorizzare i singoli». Infine, un pensiero su quello che sarà il campionato del Lecce, ed il suo in particolare: «Ci sarà da soffrire - conclude La Mantia -, un finalizzatore come me può risultate più penalizzato. Io però sono a disposizione e voglio dare una mano alla squadra».