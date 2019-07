Il Lecce mette a segno 8 gol in amichevole: doppietta di La Mantia

LECCE - Prima uscita del Lecce di Fabio Liverani targato serie A, che a Santa Cristina Valgardena, sede del ritiro estivo, ha sconfitto 8-0 il Gherdeina, formazione che milita nella seconda categoria del Friuli Venezia Giulia. Il tecnico giallorosso ha utilizzato tutti i giocatori della rosa ad eccezione di capitan Mancosu e dell’ucraino Shakhov, che sino a ieri hanno svolto un lavoro differenziato.

Doppietta per La Mantia (uno su rigore) e reti di Lapadula, Dubickas, Riccardi, Falco e dei baby Felici e Quarta. I calciatori del Lecce hanno indossato il lutto al braccio, e prima del fischio di inizio è stato osservato un minuto di raccoglimento per ricordare Giovanni Semeraro, ex patron del Lecce scomparso questa mattina.

Il Lecce disputerà altre due amichevoli a Santa Cristina Valgardena il 23 e 25 luglio, ultima amichevole precampionato sabato 27 contro il Frosinone a Trento.