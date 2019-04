Lecce - Cosenza, vittoria per i giallorossi al Via del Mare: 3-1

LECCE - Lecce batte Cosenza 3-1 in uno dei due posticipi della 31/a giornata del campionato di calcio di Serie B disputato nello stadio di Via del Mare. I lupi silani erano passati in vantaggio dopo 2', grazie alla rete di Garritano, ma sono stati subito agganciati (al 5') da Tabenelli. La Mantia ha portato avanti i salentini al 15' della ripresa e, 4' più tardi, ha calato il tris definitivo.