Liverani: partita col Pescara importante ma non decisiva

Sfida decisiva in chiave play off per il Lecce di Fabio Liverani, pronto a ricevere domani sera al Via del Mare il Pescara. Obbiettivo dichiarato dimenticare la goleada inflitta all’Ascoli nello scorso turno di campionato e allungare in maniera decisa proprio sugli abruzzesi.



«Dopo l’ultima prestazione - ha detto - tutti i giocatori scesi in campo meriterebbero la riconferma. Ovvio che le scelte di formazione terranno conto del fatto che dobbiamo preparare tre gare in sette giorni, e con il recupero di qualche elemento ci può stare più attenzione su qualche cambiamento». Una gara quella contro il Pescara che medita ancora vendetta per come si concluse. «Ci furono errori a nostro discapito - ammette il tecnico - ma per carattere non sono uno che si guarda indietro, ma analizzo il presente. Affronteremo una squadra forte, che non intenderà perdere contatto con le prime posizioni. Il risultato di domani sera sarà importante ma non decisivo: questo campionato ci insegna ogni settimana che le insidie sono sempre dietro l’angolo».