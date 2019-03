Lecce, Liverani: «Con l'Ascoli opportunità ghiotta»

Lecce ed Ascoli si ritroveranno domai pomeriggio (ore 18) al Via del Mare per il recupero della terza giornata di ritorno del campionato di serie B, gara che si interruppe lo scorso 1 febbraio al sesto secondo del primo tempo per il grave infortunio del centrocampista giallorosso Manuel Scavone. Il tecnico del Lecce Fabio Liverani è consapevole dell’importanza della gara contro i marchigiani, soprattutto in prospettiva futura di classifica. «Noi e loro, in questo momento, abbiamo - dice - obiettivi differenti, ma questo poi sul campo non vorrà dire nulla. Se manterremo la stessa umiltà, voglia e determinazione delle ultime prestazioni, credo che la squadra possa arrivare ad un risultato importante». E conclude: "Quello di domani è un risultato fondamentale, in quanto giocheremo solo noi, insomma una opportunità molto ghiotta da non lasciarci sfuggire».



Prima della gara il presidente della Lega B Mauro Balata consegnerà due targhe alle società, al presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani e al direttore generale dell’Ascoli Gianni Lovato, un gesto che vuole essere un ringraziamento, soprattutto una testimonianza, per il comportamento dei due club che, in accordo con la Lega B e il suo presidente, rinviarono la gara e anteposero alle ragioni dello spettacolo la salute di Manuel Scavone, che perse i sensi dopo uno scontro di gioco fortuito.